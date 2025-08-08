Культура
15:12, 8 августа 2025

Автор хита «Школьный роман» рассказала о своих отношениях с мужчинами

Певица Наталья Штурм призналась, что по-прежнему хочет мужчин, как и они ее
Андрей Шеньшаков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Наталья Штурм поделилась подробностями своей личной жизни. Об этом звезда 90-х рассказала в программе Пятого канала «Светская хроника».

59-летняя исполнительница хита «Школьный роман» сообщила, что сейчас находится в поисках идеального мужчины.

«В определенном возрасте бывают приключения с женским организмом. Я даже и не задумывалась, что у меня, чего и когда. Мужчин хочу по-прежнему, они меня еще больше, чем я их. Нет никаких в этом проблем», — заявила Штурм.

Она отмечает, что для своего возраста находится в прекрасной физической форме, что не может не привлекать мужчин. «Посмотрите, ноги в каком у меня состоянии, у меня ни одного грамма лишнего нет, посмотрите», — сообщила она.

При этом, сообщается, что подписчики певицы не всегда поддерживают ее поведение. Некоторые пишут, что Наталья не найдет приличного мужчину из-за своей излишней «экстравагантности».

Ранее стало известно, что певица Наталья Штурм рассказала, что ее бывший муж, бизнесмен Игорь Павлов, с которым она развелась год назад, сидел у нее на шее, несмотря на то, что был «намного состоятельнее» ее.

