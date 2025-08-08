Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:33, 8 августа 2025Забота о себе

Блогерша попыталась найти любовь в приложении для знакомств и сделала неприятное открытие

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Studio Romantic / Shutterstock / Fotodom

Попурярная в TikTok блогерша Саффрон Мари попыталась найти любовь в приложении для знакомств и сделала неприятное открытие. Впечатлениями от онлайн-дейтинга она поделилась с Mirror.

Саффрон утверждает, что приложениями для знакомств следует пользоваться только «смеха ради», поскольку мужчины не относятся к ним серьезно. Например, один из претендентов на встречу с девушкой называл ее чужим именем. «Я не знаю, кто такая Рэйчел. Но поняла, что он скопировал и вставил сообщение — это экономит время, понимаю, но имя мог бы и подправить», — возмутилась она. Также, продолжила блогерша, мужчины присылали ей вместо своих стихов тексты песен.

Однако подписчицы не согласились с Саффрон. Так, в комментариях одна женщина сообщила, что нашла мужа в приложении, и они вместе уже пять лет. В ответ блогерша спросила, что писал ей партнер в начале знакомства. «Мне писали много странных людей, просили сами знаете что... Но мой нынешний партнер просто писал искренне, интересовался, как у меня дела, задавал вопросы обо мне. Я немного поговорила с ним, прежде чем дать ему свой номер, а потом мы пошли на свидание и сразу нашли общий язык!» — призналась женщина.

Материалы по теме:
«Меня сковывал страх» Россиянок все чаще домогаются в переполненном транспорте. Как фроттеристы ищут своих жертв?
«Меня сковывал страх»Россиянок все чаще домогаются в переполненном транспорте. Как фроттеристы ищут своих жертв?
5 мая 2023
Фетиш на чужое белье. Как устроен рынок в России и зачем фетишистам чужая одежда?
Фетиш на чужое белье.Как устроен рынок в России и зачем фетишистам чужая одежда?
15 августа 2022
«Вжимал меня в диван и фотографировал» Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
«Вжимал меня в диван и фотографировал»Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
5 февраля 2021

Ранее психолог Андрей Зберовский назвал признаки нарциссов, которые можно заметить на первом свидании. Он отметил, что при первой встрече нездоровый человек может находиться в периоде стабилизации, поэтому покажется улыбчивым и радостным, однако со временем он может стать агрессивным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта причина массового смертельного отравления чачей на российском курорте. Паленый алкоголь доставлялся по всей стране

    Популярный российский комик побывал в неблагополучном районе в США и поразился

    В США подняли уровень воды в реке ради отдыха Вэнса

    В Грузии раскрыли заказчиков войны с Россией в 2008 году

    Раскрыты подробности о смещении Камчатки после землетрясения

    Многодетная мать продавала россиянам несуществующие туры и заработала 10 миллионов рублей

    Стала известна зарплата футболиста сборной Ганы в «Спартаке»

    Аналитики оценили шансы Трампа заставить Москву пойти на его условия

    Трамп накричал на Нетаньяху

    Россиянин за рулем автомобиля насмерть сбил мужчину на инвалидной коляске и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости