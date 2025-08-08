Блогерша попыталась найти любовь в приложении для знакомств и сделала неприятное открытие

Попурярная в TikTok блогерша Саффрон Мари попыталась найти любовь в приложении для знакомств и сделала неприятное открытие. Впечатлениями от онлайн-дейтинга она поделилась с Mirror.

Саффрон утверждает, что приложениями для знакомств следует пользоваться только «смеха ради», поскольку мужчины не относятся к ним серьезно. Например, один из претендентов на встречу с девушкой называл ее чужим именем. «Я не знаю, кто такая Рэйчел. Но поняла, что он скопировал и вставил сообщение — это экономит время, понимаю, но имя мог бы и подправить», — возмутилась она. Также, продолжила блогерша, мужчины присылали ей вместо своих стихов тексты песен.

Однако подписчицы не согласились с Саффрон. Так, в комментариях одна женщина сообщила, что нашла мужа в приложении, и они вместе уже пять лет. В ответ блогерша спросила, что писал ей партнер в начале знакомства. «Мне писали много странных людей, просили сами знаете что... Но мой нынешний партнер просто писал искренне, интересовался, как у меня дела, задавал вопросы обо мне. Я немного поговорила с ним, прежде чем дать ему свой номер, а потом мы пошли на свидание и сразу нашли общий язык!» — призналась женщина.

Ранее психолог Андрей Зберовский назвал признаки нарциссов, которые можно заметить на первом свидании. Он отметил, что при первой встрече нездоровый человек может находиться в периоде стабилизации, поэтому покажется улыбчивым и радостным, однако со временем он может стать агрессивным.