Большие потери ВСУ на одном из направлений объяснили

ВСУ несут большие потери в Харьковской области из-за санинструкторов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в Харьковской области из-за плохой подготовки санинструкторов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Сообщается, что украинская армия несет больше санитарные потери на этом участке фронта из-за низкой подготовки мобилизованных санинструкторов.

«По сообщениям пленных пограничников, обучение тактической медицине в учебном центре проводилось исключительно по роликам из интернета», — сообщили в силовых структурах.

Ранее стало известно, что у нескольких подразделений ВСУ в Херсонской области начались вспышки дизентерии и схожих заболеваний.