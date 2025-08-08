Бывший СССР
08:15, 8 августа 2025

У подразделений ВСУ начались вспышки дизентерии

У подразделений ВСУ в Херсонской области начались вспышки дизентерии
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andrew Kravchenko / Pool / Reuters

У нескольких подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области начались вспышки дизентерии и схожих заболеваний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подполье.

Источник агентства рассказал, что в подразделениях ВСУ начались стандартные для жаркого лета проблемы: некачественная вода и пища. Он добавил, что в некоторых подразделениях украинских войск боеготовность стала ниже 30 процентов из-за дизентерии или схожего заболевания. Также, по его словам, на эпидемиологическую обстановку в ВСУ могли повлиять «сомнительные условия быта».

Ранее стало известно о прибывающих в Херсон наемниках ВСУ из Великобритании. В подпольной организации «Русский Херсон» рассказали, что наемники либо зарабатывают деньги, либо проводят бесчеловечные эксперименты, участвуя в «боевом сафари», где в качестве жертв используют мирных жителей.

До этого появились кадры удара ФАБ-3000 близ Херсона.

