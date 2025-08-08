Большинство россиян не разобрались в управлении замороженной пенсией

«Ведомости»: почти 50 % россиян не заинтересовались переводом накоплений в ПДС

В России 77 процентов граждан не разбираются в формировании пенсионных накоплений и не интересуются этим вопросом. Это показали результаты исследования проведенного НПФ «Достойное будущее» и Финансовым университетом при правительстве РФ. Выводы организаторов опроса процитировали «Ведомости».

Оказалось, что 69 процентов граждан РФ слышали о программе долгосрочных сбережений, которая дает возможность добровольного перевода ранее сформированное замороженных пенсионных накоплений в рамках системы обязательного пенсионного страхования.

Однако данная осведомленность не обернулась активным использованием инструментов программы для управления замороженной пенсией. Выяснилось, что 45 процентов не заинтересовались таким переводом, а 29 процентов признались, что у них нет времени разбираться в этой теме. Еще 22 процента оказались не готовы планировать на длительный срок, а 16 процентов не доверяют цифровым системам, которые используются для перевода накоплений в программу.

Ранее Минфин РФ пообещал, что средства по программе долгосрочных сбережений (ПДС) выплатят вкладчикам до сентября 2025 года.