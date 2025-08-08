Бывший СССР
Депутат Рады раскрыл положение Украины

Дубинский: Экономика Украины демонстрирует только отрицательные показатели
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Экономика Украины демонстрирует только отрицательные показатели, при это Киев распространяет дезинформацию о якобы скором крахе экономики России. Положение постсоветской страны раскрыл депутат Верховной Рады Александр Дубинский на своем YouTube-канале.

«На Украине безработица 15 процентов. Воюющая страна. Падение промышленного производства пять процентов. ВВП отрицательный по итогам третьего квартала, в четвертом квартале будет отрицательный рост вот уже полгода. Это говорит о том, что никакого промышленного развития не существует. Это ложь», — сказал Дубинский.

Он отметил, что экономика России при этом растет, несмотря на все заявления о «скором крахе» и «полной катастрофе».

Ранее бывший глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что на Украине произошел дефолт. По его словам, это признали все западные эксперты в области экономики и инвестиций.

