Молодые люди по всему миру стали одержимы уходом за кожей. Как это перешло все границы и стало опасно для психики?

В последние годы индустрия красоты активно продвигает идею ухода за внешностью как форму любви к себе и устойчивости в хаотичном мире. Но под внешне безобидной риторикой все чаще скрывается тревожная тенденция: здоровая на первый взгляд рутина ухода за кожей превращается в навязчивую идею, нарушающую не только психическое равновесие, но и физическое состояние кожи. Соцсети, маркетинг и медиа создают стандарт, в котором кожа обязана быть сияющей, гладкой и без единого прыща. Как чрезмерный уход за кожей стал новой формой зависимости и почему стремление к совершенству может обернуться серьезными последствиями для здоровья — разбиралась «Лента.ру».

Из рутины — в расстройство

Одной из первых тревогу забила британская писательница Эллен Атланта. В своей книге Pixel Flesh она изучила негативное влияние массовой культуры на самовосприятие женщин и пришла к выводу, что уход за кожей стал новой зоной навязчивого контроля.

В ходе исследования автор поговорила с молодыми девушками, чья уходовая рутина неожиданно стала навязчивой и даже одержимой. «Они измеряют время между нанесением сыворотки и крема с точностью до миллисекунды. Боятся солнечного света. Паникуют, если не могут нанести SPF вовремя. И даже заклеивают окна родительских машин, чтобы избежать УФ-лучей. А потеря доступа к любимому уходу и вовсе вызывает у них тревожность», — утверждает она.

Чем больше я разговаривала с ними, тем яснее становилось: поведенческие паттерны, которые мы привыкли видеть при РПП, сегодня все чаще проявляются в сфере ухода за кожей Эллен Атланта

Журналистка Джессика ДеФино, работавшая с косметическими гигантами Kylie Skin и KKW Beauty, предложила для этого явления отдельный термин — дерморексия. По аналогии с орторексией — расстройством, связанным с зацикленностью на здоровом питании.

«Дерморексия — это не просто желание ухаживать за кожей. Это про визуальное совершенство: кожа без пор, текстуры, покраснений и пигментации, то есть без признаков того, что это живой орган. Мы называем это "сияющей кожей", но часто это просто симптом обезвоженности и поврежденного барьера», — отмечает ДеФино в рассылке The Unpublishable.

Бьюти-эксперт поясняет, что заложницы дерморексии стремятся к сияющему лицу без акне, что на самом деле губительно сказывается на здоровье в целом. По словам ДеФино, многие уходовые практики, особенно кислотные пилинги, многослойные рутины и постоянное умывание, в долгосрочной перспективе разрушают защитный барьер кожи и нарушают ее микробиом, что только усугубляет воспаления.

Нанесение вреда коже изо дня в день с помощью чрезмерного ухода и агрессивных ингредиентов действительно чревато последствиями для всего организма и мозга, особенно при молодой уязвимой коже Джессика ДеФино

Кто задает стандарты красоты?

По данным исследования Skynova, более 65 процентов миллениалов и зумеров заявили, что чувствуют давление из-за стандартов ухода, транслируемых в соцсетях. Главными триггерами оказались видео в TikTok, где блогеры демонстрируют многоступенчатый уход, и бесконечные сравнения с фильтрованной кожей инфлюенсеров.

По мнению косметолога-эстетиста Чандры Джонсон, обычно фанаты стремятся к внешности без изъянов, глядя на образы безупречных знаменитостей. Они стараются повторить уходовые рутины селебрити, не учитывая ни генетику, ни доступ к дерматологам, ни стоимость процедур.

Ведь зачастую звезды умалчивают о том, что добиваются идеальной кожи и в целом внешности не только с помощью косметологов, но в том числе и хирургов. Причем финансовые затраты на все эти манипуляции порой достигают сотен тысяч долларов, что недоступно для молодежи из среднего класса.

Мы потребляем бьюти-контент с непомерной скоростью, и это вызывает ощущение перегрузки. Люди теряются, им кажется, что они обязаны использовать все сразу. Они воспринимают кожу инфлюенсеров как эталон, забывая, что за этим — студийный свет, макияж, процедуры и часто — вмешательство хирургов Чандра Джонсон

Эту перегрузку подогревает маркетинг. Современные бренды предлагают все более узкие и специализированные продукты: от масок для ягодиц до лосьонов для подмышек. Тенденция распространилась даже на дезодоранты: на рынок, который обычно занимали бюджетные бренды, сейчас вышел и люксовый сегмент — Givenchy, Dior, Necessaire и другие марки.

По данным Statista, мировой рынок ухода за кожей к 2025 году достигнет 207 миллиардов рублей

Желание использовать в уходе все больше средств, вероятно, обусловлено коллективной тревогой и травмой, полученной за последние несколько лет. «Во время пандемии мы наблюдали рост расстройств пищевого поведения у молодых людей, поскольку они чувствовали потерю контроля над своим окружением и внешней жизнью. Это, в сочетании с увеличением количества видеозвонков, привело к повышенному вниманию к внешнему виду», — подытожила Атланта.

В мире, одержимом имиджем, где наши лица — наш главный товар, нетрудно понять, как эти нездоровые отношения могут распространиться на ритуалы по уходу за кожей Эллен Атланта

Причем здесь пандемия коронавируса?

Пандемия, климатическая тревога, экономическая нестабильность — все это, по словам психологов, формирует состояние «коллективной неуверенности». «Кожа — это наш внешний щит, связующее звено между внутренним миром и внешней средой. Когда окружающее нестабильно, мы стремимся держать под контролем хоть что-то», — считает визажист Изамайя Френч.

Пандемия также столкнула нас со смертностью, что, по мнению предпринимателя Изамайи Френч, повлияло на желание сохранить молодость кожи. «В нас заложено стремление находить привлекательными те вещи, которые свидетельствуют о хорошем здоровье. Наша кожа — самый большой орган, она является индикатором здоровья, связующим звеном между жизненно важными органами и миром», — отметила Френч.

К тому же глобальные кризисы вызывают и чувство коллективной беспомощности, считают эксперты. В подобной нервирующей обстановке уход за кожей стал контролируемым способом расслабиться и вновь обрести чувство власти над своим телом и внешностью, считает психолог Эмили Грин.

«Как и при других обсессивных состояниях, здесь проявляется стремление к контролю. Структурированная косметическая рутина становится способом справиться с неопределенностью», — пояснила она в интервью Dazed.

Чем опасна дерморексия?

Психические риски дерморексии подтверждаются и медицинскими исследованиями. По данным Harper’s Bazaar, навязчивая фиксация на коже может обострить течение депрессии, тревожных расстройств, обсессивно-компульсивное расстройства (ОКР) и расстройства пищевого поведения (РПП).

В итоге люди закрываются в себе, избегают общества, испытывают чувство вины, стыда и неполноценности Таня Васуниа психолог и исследователь

«Если ваша рутина вызывает стресс, возможно, это уже не про заботу о себе», — подводит итог Джессика ДеФино.