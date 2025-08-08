Путешествия
15:39, 8 августа 2025

Десятки рейсов на российский курорт перенесли после атаки БПЛА

55 рейсов перенесли в аэропорту Сочи из-за атаки беспилотников
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Десятки следовавших на российский курорт рейсов перенесли из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

Уточняется, что после атаки беспилотников на Краснодарский край в Сочи были перенесены 55 рейсов. Вылеты задерживаются в Москву, Пермь, Сургут, Екатеринбург и другие города российских регионов. Также перенесены международные рейсы в Анталью, Турцию, Шарджу и ОАЭ.

По данным издания Baza, самолеты, следовавшие из Дубая, Новосибирска, Москвы и Самары, до сих пор ожидают посадки в воздушной гавани курорта и кружат в воздухе.

UPD: по сообщению Росавиации в аэропорту Сочи сняли ограничение на прием и вылет самолетов. В период действия мер по обеспечению безопасности на запасные аэродромы направили 17 самолетов.

Ранее на видео попали кадры массовой эвакуации отдыхающих на пляжах Черного моря. В Сочи прозвучала воздушная тревога, работали силы противовоздушной обороны.

