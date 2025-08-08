Ошеломленная признанием мужчины с сайта знакомств девушка получила совет бежать от него

Пользовательница Reddit с ником Lady_l0ser рассказала о необычном знакомстве с молодым человеком, который понравился ей и даже признался в любви. Однако другие посетители портала посоветовали девушке как можно скорее заблокировать потенциального бойфренда и бежать от него как можно быстрее.

«Я познакомилась с этим парнем в интернете, и мы сразу нашли общий язык. Мы общались всего пару дней, но очень сблизились. Вчера вечером мы должны были созвониться в 22:00, но он появился онлайн только в час ночи, назвав причиной опоздания случайную встречу на заправке с бывшей женой, к которой ему запрещено приближаться судебным ордером», — написала автор.

Парень рассказал, что бывшая супруга, увидев его, сразу вызвала полицию. Он также раскрыл причины, по которым изначально был выдан этот ордер: по его словам, они поссорились, но женщина испугалась и распылила в мужа слезоточивый газ. Приехавшим тогда полицейским парень сказал, что он сделал это самостоятельно, потому что хотел причинить себе вред, из-за чего его на некоторое время отправили в психиатрическую лечебницу. После выхода оттуда он носит электронный браслет на лодыжке.

Выслушав эту историю во время звонка по видеосвязи, девушка предпочла сменить тему. Однако через час собеседник прервал ее фразой: «Полиция вернулась, погоди секунду». Девушка сказала: «Береги себя», на что парень ответил: «Хорошо, люблю тебя».

Автор поста была ошеломлена, поскольку их уровень близости не предполагал подобных откровений. Последующие события удивили ее еще сильнее: в трансляции она увидела, как молодого человека арестовывают, после чего полицейский выключил компьютер и разговор прекратился.

«Я нашла его фотографию и досье. Его задержали за нарушение запрета на контакты в связи с домашним насилием. С тех пор я ничего о нем не слышала. Друзья говорят мне бежать», — написала автор.

С этим мнением согласились другие пользователи в комментариях. Они выразили уверенность в том, что несостоявшийся бойфренд — преступник, который мог даже быть осужден за домашнее насилие. Многие предположили, что в свое время жена парня обрызгала его слезоточивым газом не потому что чего-то испугалась, а потому что пыталась спасти собственную жизнь. По их мнению, после этого он заявил о намерении причинить себе вред, потому что койка в психиатрической лечебнице лучше, чем пропахшая мочой тюремная камера. Кроме того, по мнению нескольких комментаторов, парень опоздал на онлайн-встречу с девушкой, потому что намеренно следил за бывшей супругой.

