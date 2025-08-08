Экономика
18:18, 8 августа 2025Экономика

Евросоюз согласился выделить Украине миллиарды евро

Совет ЕС выделит Киеву 3,2 млрд евро из европейского Фонда поддержки Украины
Вячеслав Агапов

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) согласился выделить Украине миллиарды евро. Соответствующее решение утвердил Совет ЕС, сообщает ТАСС.

3,2 миллиарда евро выделят Киеву в качестве макрофинансовой помощи из европейского Фонда поддержки Украины.

Как заявил глава Национального банка республики Андрей Пышный, потребности Украины во внешнем финансировании в следующем году будут значительными. В 2026 году стране потребуется около 35 миллиардов долларов финансовой помощи от западных партнеров. Сейчас только 22 миллиарда долларов внешней поддержки «имеют подтвержденные источники», резюмировал Пышный.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук оценил долю международной финансовой помощи в структуре госказны в 70 процентов. В следующем году размер внешней поддержки Украины может сократиться, поэтому власти хотят использовать часть средств для создания резерва государственных финансов на ближайшие годы.

