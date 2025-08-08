Мир
18:49, 8 августа 2025Мир

Глава МИД Британии подколол Вэнса из-за его образования

Глава МИД Британии Лэмми пошутил про образование вице-президента США Вэнса
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kin Cheung / Reuters

Глава МИД Британии Дэвид Лэмми в ходе встречи с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом пошутил про его образование. Соответствующие кадры публикует РИА Новости.

«Мне повезло учиться в Гарварде. Я думаю, что вице-президент ходил в университет послабее», — сказал он.

«Это правда», — признал Вэнс.

Вице-президент США получил высшее образование в Йельском университете, входящем в так называемую «Лигу плюща» — ассоциацию восьми наиболее престижных частных американских университетов.

Ранее Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не планируют признавать Палестину и считают, что радикальное палестинское движение ХАМАС должно быть уничтожено. Он добавил, что президент США Дональд Трамп «очень четко обозначил свои цели и то, чего он хочет добиться на Ближнем Востоке».

    Все новости