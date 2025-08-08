Мир
18:27, 8 августа 2025Мир

США отказались признавать Палестину и заявили о необходимости уничтожения ХАМАС

Вице-президент Вэнс: США не признают Палестину, а ХАМАС необходимо уничтожить
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Bonnie Cash / Pool / CNP / Globallookpress.com

Соединенные Штаты не планируют признавать Палестину и считают, что радикальное палестинское движение ХАМАС должно быть искоренено. Об этом заявил вице-президент США Джэй Ди Вэнс в ходе встречи с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми, передает Reuters.

Политик указал, что в Вашингтоне не понимают, что «будет означать реальное признание палестинского государства», так как в Палестине нет действующего правительства. Он добавил, что президент США Дональд Трамп «очень четко обозначил свои цели и то, чего он хочет добиться на Ближнем Востоке».

«Во-первых, мы хотим, чтобы ХАМАС больше никогда не могло нападать на ни в чем не повинное мирное населения Израиля. Мы считаем, что этого нужно достичь путем искоренения ХАМАС. Во-вторых, президент [США] глубоко тронут ужасными картинами гуманитарного кризиса в Газе. Так что мы хотим решить эту проблему», — заключи Вэнс.

