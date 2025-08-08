Киркоров поблагодарил поддержавшую ВСУ Ротару

Филипп Киркоров поздравил с днем рождения украинскую певицу Софию Ротару

Народный артист России Филипп Киркоров поздравил с днем рождения украинскую певицу Софию Ротару. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Я помню нашу первую встречу… и мурашки! Вторую, третью, десятую, сотую… всегда мурашки!» — написал Киркоров, опубликовав серию совместных фото и видео с Ротару. «София Михайловна, спасибо Вам за это чувство. Спасибо за эмоции, за песни, за творчество! Пусть в вашем доме и сердце царит любовь», — добавил певец.

7 августа Ротару отпраздновала 78-й день рождения, выложив в соцсетях фотографии, сделанные на улицах Киева. После начала специальной военной операции исполнительница поддержала Вооруженные силы Украины. В августе 2022-го сообщалось, что артистка запустила сбор средств в поддержку страны.

Ранее стало известно, что Ротару избавилась от квартиры в Москве спустя пять лет безуспешных попыток. Певица также выставила свой элитный отель на набережной Ялты на продажу со скидкой. Артистка хочет срочно избавиться от недвижимости из опасений, что имущество отнимут.