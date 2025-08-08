Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:15, 8 августа 2025Силовые структуры

Студент из КНР решил отправить в США найденную в России ископаемую раковину и поплатился

В Подмосковье осудили студента из КНР за контрабанду раковины вымершего моллюска
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Подмосковный Химкинский городской суд приговорил 24-летнего студента из Китайской Народной Республики (КНР), который решил продать в США найденную в России ископаемую раковину вымершего моллюска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Московской международной транспортной прокуратуре.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда культурных ценностей, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза культурных ценностей в крупном размере»). На заседании свою вину он признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, он конфисковал раковину в доход государства.

Как установил суд, в мае 2024 года студент из КНР купил раковину вымершего головоногого моллюска. Затем он решил перепродать ее в США и отравил за границу через отделение почтовой связи АО «Почта России». В этот момент он знал, что раковина является культурной ценностью России, однако заполнил таможенную декларацию, в которой указал, что внутри находится декоративный камень. Сотрудники Центральной почтовой таможни Федеральной таможенной службы России обнаружили контрабанду. Специалисты оценили рыночную стоимость раковины в 120 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье таможенники перехватили посылки с военной амуницией.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Кровавый режим». В Грузии в годовщину пятидневной войны с Россией раскрыли заказчиков конфликта

    Стало известно о планах России и США заключить перемирие

    В МИД Италии высказались о возможности встречи Путина и Трампа в Риме

    Тело бойца ВСУ в ставшем для него могилой окопе в Курской области сняли на фото

    Раскрыты подробности задержания сотрудника секретного подразделения МВД

    Россияне смогут пять дней наблюдать красивое явление

    Раскрыт тайный смысл часов за 23 миллиона рублей новой жены миллиардера Безоса

    В Москве задержали сотрудника секретного подразделения МВД

    Получившему ранение на СВО военнослужащему из Африки вручили паспорт гражданина России

    Трамп поручил подготовиться к ударам по Латинской Америке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости