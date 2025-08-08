Студент из КНР решил отправить в США найденную в России ископаемую раковину и поплатился

В Подмосковье осудили студента из КНР за контрабанду раковины вымершего моллюска

Подмосковный Химкинский городской суд приговорил 24-летнего студента из Китайской Народной Республики (КНР), который решил продать в США найденную в России ископаемую раковину вымершего моллюска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Московской международной транспортной прокуратуре.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда культурных ценностей, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза культурных ценностей в крупном размере»). На заседании свою вину он признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, он конфисковал раковину в доход государства.

Как установил суд, в мае 2024 года студент из КНР купил раковину вымершего головоногого моллюска. Затем он решил перепродать ее в США и отравил за границу через отделение почтовой связи АО «Почта России». В этот момент он знал, что раковина является культурной ценностью России, однако заполнил таможенную декларацию, в которой указал, что внутри находится декоративный камень. Сотрудники Центральной почтовой таможни Федеральной таможенной службы России обнаружили контрабанду. Специалисты оценили рыночную стоимость раковины в 120 тысяч рублей.

