«Кровавый режим». В Грузии в годовщину пятидневной войны с Россией раскрыли заказчиков конфликта

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал заказчиков войны с Россией в 2008 году. По его словам, это был запрос от deep state (глубинное государство — прим. «Ленты.ру»).
«Антидемократический, кровавый режим Саакашвили начал войну по заказу deep state», — заявил глава грузинского кабмина. Он также посоветовал обратиться к президенту США Дональду Трампу, чтобы узнать, что именно стоит за этим определением.
По мнению Кобахидзе, начавшаяся 8 августа 2008 года война — это трагедия, за которую экс-президент Грузии Михаил Саакашвили должен ответить.
В России назвали заявление Кобахидзе очевидным
В беседе с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин прокомментировал слова грузинского премьера. Он отметил, что без поощрения со стороны Вашингтона война бы не произошла. Однако администрация экс-президента США Джорджа Буша-младшего внушала Саакашвили, что он будет поддержан в этом решении.
Очевидно, что администрация экс-президента США Дорджа Буша, госсекретарь Кондолиза Райс внушали правителю Грузии того периода Михаилу Саакашвили надежду на то, что он будет поддержан в его акции, и весь расчет был на блицкриг. (...) Короче говоря, сделать свершимся фактом возвращение Южной Осетии под управление Тбилиси
Кроме того, нападение Грузии на Южную Осетию совпало с открытием летней Олимпиады в Пекине, добавил депутат. По его мнению, это указывает на некую договоренность.
«Именно так пытались в момент, когда внимание всего мира отвлечено, решить эту проблему. В конечном счете, конечно, по крайней мере без поощрения со стороны администрации США эта война вряд ли произошла бы», — сказал Затулин.
В МИД назвали адекватным ответ России на действия Грузии в 2008 году
На 17-ю годовщину трагических событий на Южном Кавказе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с заявлением, в котором указала на адекватный ответ России на агрессию. По ее словам, действия Грузии привели к многочисленным жертвам среди мирных югоосетин и российских граждан.
«В ситуации, когда международное сообщество отстранилось от попыток усмирить агрессора, Россия оказалась единственной страной, давшей своевременный и адекватный ответ на это вероломное нападение», — заявила дипломат.
Пятидневная война началась 8 августа 2008 года — ночью войска Грузии обстреляли Южную Осетию и сильно разрушили ее столицу. Дмитрий Медведев, который тогда был президентом России, объявил об операции по принуждению к миру.