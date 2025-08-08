Бывший СССР
17:44, 8 августа 2025Бывший СССР

«Кровавый режим». В Грузии в годовщину пятидневной войны с Россией раскрыли заказчиков конфликта

Премьер Грузии Кобахидзе назвал заказчиков войны 2008 года с Россией
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал заказчиков войны с Россией в 2008 году. По его словам, это был запрос от deep state (глубинное государство — прим. «Ленты.ру»).

«Антидемократический, кровавый режим Саакашвили начал войну по заказу deep state», — заявил глава грузинского кабмина. Он также посоветовал обратиться к президенту США Дональду Трампу, чтобы узнать, что именно стоит за этим определением.

По мнению Кобахидзе, начавшаяся 8 августа 2008 года война — это трагедия, за которую экс-президент Грузии Михаил Саакашвили должен ответить.

Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В России назвали заявление Кобахидзе очевидным

В беседе с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин прокомментировал слова грузинского премьера. Он отметил, что без поощрения со стороны Вашингтона война бы не произошла. Однако администрация экс-президента США Джорджа Буша-младшего внушала Саакашвили, что он будет поддержан в этом решении.

Очевидно, что администрация экс-президента США Дорджа Буша, госсекретарь Кондолиза Райс внушали правителю Грузии того периода Михаилу Саакашвили надежду на то, что он будет поддержан в его акции, и весь расчет был на блицкриг. (...) Короче говоря, сделать свершимся фактом возвращение Южной Осетии под управление Тбилиси

Константин Затулинпервый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ

Кроме того, нападение Грузии на Южную Осетию совпало с открытием летней Олимпиады в Пекине, добавил депутат. По его мнению, это указывает на некую договоренность.

«Именно так пытались в момент, когда внимание всего мира отвлечено, решить эту проблему. В конечном счете, конечно, по крайней мере без поощрения со стороны администрации США эта война вряд ли произошла бы», — сказал Затулин.

В МИД назвали адекватным ответ России на действия Грузии в 2008 году

На 17-ю годовщину трагических событий на Южном Кавказе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с заявлением, в котором указала на адекватный ответ России на агрессию. По ее словам, действия Грузии привели к многочисленным жертвам среди мирных югоосетин и российских граждан.

«В ситуации, когда международное сообщество отстранилось от попыток усмирить агрессора, Россия оказалась единственной страной, давшей своевременный и адекватный ответ на это вероломное нападение», — заявила дипломат.

Пятидневная война началась 8 августа 2008 года — ночью войска Грузии обстреляли Южную Осетию и сильно разрушили ее столицу. Дмитрий Медведев, который тогда был президентом России, объявил об операции по принуждению к миру.

