В России отреагировали на слова премьера Грузии о заказчике войны 2008 года

Депутат Затулин: Без поощрения со стороны США войны с Грузией не было бы

Администрация экс-президента США Джорджа Буша-младшего внушала экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, что он будет поддержан в войне 2008 года против России, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что без поощрения со стороны США война вряд ли произошла бы.

«Очевидно, что администрация [экс-президента США Дорджа] Буша, госсекретарь Кондолиза Райс внушали правителю Грузии того периода Михаилу Саакашвили надежду на то, что он будет поддержан в его акции, и весь расчет был на блицкриг. (...) Короче говоря, сделать свершимся фактом возвращение Южной Осетии под управление Тбилиси», — сказал Затулин.

По его мнению, нападении Грузии на Южную Осетию совпало с открытием летней Олимпиады в Пекине, а значит, это была договоренность.

«Именно так пытались в момент, когда внимание всего мира отвлечено, решить эту проблему. В конечном счете, конечно, по крайней мере без поощрения со стороны администрации США эта война вряд ли произошла бы», — пояснил депутат.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал заказчиков войны 2008 года с Россией. По его мнению, боевые действия начались по заказу deep state (глубинное государство — прим. «Ленты.ру»). Он также порекомендовал спросить у президента США Дональда Трампа, что именно стоит за этим определением.

8 августа 2008 года началась пятидневная война России с Грузией. Президент России на тот момент Дмитрий Медведев тогда объявил об операции по принуждению к миру.