15:26, 8 августа 2025Интернет и СМИ

Лазарева пожаловалась на постоянное чувство вины

Телеведущая Лазарева призналась, что в детстве ее часто наставляли и пугали
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Известная российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом России в реестр иноагентов и в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) призналась, что в детстве ее часто наставляли и пугали, из-за чего в ней развилось постоянное чувство вины и страх осуждения. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она рассказала, что из-за воспитания стала неуверенным в себе человеком. Ведущая призналась, что долгое время старалась никак не проявлять себя, чтобы не быть осмеянной. Она также добавила, что, несмотря на то, что выбрала публичную профессию, связанную с юмором, до сих пор нервно реагирует на подшучивания друзей и осторожно ведет себя вне работы. Кроме того, Лазарева пожаловалась на постоянное чувство вины и страх перед тем, как на ее решения могут отреагировать люди.

В то же время Лазарева добавила, что с детства ее учили быть сильным человеком. «Это вообще мое любимое — и до сих пор со мной. Это когда ты уже вся перекошенная, зубами держишься за край жизни, а тебе: "Ну ты же сильная, ты справишься"», — посетовала она. Она добавила, что работает с установками, заложенными в нее с детства.

Ранее Лазарева рассказала о личной боли. Она пожаловалась, что много платит за обучение младшей дочери Антонины в лондонском университете.

