Лукашенко назвали посредником в переговорах России и США

Журналист Шустер: Лукашенко играет роль посредника в переговорах США и России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко играет роль посредника в переговорах России и США. Об этом заявил взявший у него интервью журналист Time Саймон Шустер.

«С начала этого года [Лукашенко] вел конфиденциальный диалог с администрацией [президента США Дональда] Трампа, предлагая свои услуги в качестве своего рода осведомителя [президента России Владимира] Путина», — заявил спикер.

По его словам, белорусский лидер обучал американских дипломатов тому, как стоит поддерживать переговоры с Москвой, и давал заверения о готовности Кремля вести добросовестные переговоры.

Шустер добавил, что власти США использовали помощь президента Белоруссии, чтобы продвинуть идею встречи Путина и Трампа, что, по их мнению, поможет выйти из тупика в мирном процессе.

В самом интервью Лукашенко пообещал при встрече открыть Трампу глаза на то, как выстраивать отношения с Россией. По его словам, советники американского президента не доносят до него всю важную информацию.