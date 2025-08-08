Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:47, 8 августа 2025Бывший СССР

Лукашенко назвали посредником в переговорах России и США

Журналист Шустер: Лукашенко играет роль посредника в переговорах США и России
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко играет роль посредника в переговорах России и США. Об этом заявил взявший у него интервью журналист Time Саймон Шустер.

«С начала этого года [Лукашенко] вел конфиденциальный диалог с администрацией [президента США Дональда] Трампа, предлагая свои услуги в качестве своего рода осведомителя [президента России Владимира] Путина», — заявил спикер.

По его словам, белорусский лидер обучал американских дипломатов тому, как стоит поддерживать переговоры с Москвой, и давал заверения о готовности Кремля вести добросовестные переговоры.

Шустер добавил, что власти США использовали помощь президента Белоруссии, чтобы продвинуть идею встречи Путина и Трампа, что, по их мнению, поможет выйти из тупика в мирном процессе.

В самом интервью Лукашенко пообещал при встрече открыть Трампу глаза на то, как выстраивать отношения с Россией. По его словам, советники американского президента не доносят до него всю важную информацию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надо вообще прекратить стрельбу». Что предложил Лукашенко для достижения перемирия между Россией и Украиной?

    Российская порноактриса лишилась квартиры в Москве

    Россиянин сделал предложение руки и сердца стюардессе на борту самолета

    Российские войска выбили ВСУ из крупных опорных пунктов

    Стало известно о новой тактике наступления ВС России в Константиновке

    В Европе заявили об осознании украинцами одного факта о конфликте

    Назван самый полезный способ приготовления яиц

    Раскрыта причина обрыва канатной дороги на российском курорте

    Эмили Ратаковски сняли в бикини во время отдыха с полуголым возлюбленным

    Раскрыта причина рекордного подорожания золота

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости