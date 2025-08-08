Лукашенко опроверг слова о договорах с США за спиной у России

Белоруссия и США не договариваются друг с другом за спиной у России. Об этом президент республики Александр Лукашенко рассказал в интервью журналисту Time Саймону Шустеру, полную версию публикует белорусское информагентство БелТА на своем YouTube-канале.

Шустер высказал мнение, что США, восстанавливая диалог с Белоруссией, стремятся отдалить ее от России. «Ну, это чья-то мечта», — ответил Лукашенко.

По его словам, такое желание со стороны США существовало всегда, в том числе когда, как добавил белорусский лидер, миллиардер Джордж Сорос приезжал в 90-ых годах в республику для встречи с Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что поражения России на Украине не будет, оно обойдется всем сторонам слишком дорого. Белорусский лидер также призвал договариваться.