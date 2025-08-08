Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:20, 8 августа 2025Бывший СССР

Лукашенко рассказал о причинах освобождения Тихановского

Лукашенко: Освобождение Тихановского было моим личным решением
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Reuters

Освобождение Сергея Тихановского было личным решением президента Белоруссии Александра Лукашенко. О причинах отпустить из заключения своего оппонента на выборах белорусский лидер рассказал в интервью журналисту Time Саймону Шустеру, видео беседы опубликовано в YouTube-канале БелТА.

«На Западе, как вы говорите, на него "фиолетово" было. Но это было мое решение. Я слышал, что его жена плачется, хочет соединиться. Семья, дети, двое детишек. Ладно, и я принял решение по Тихановскому», — рассказал Лукашенко.

Он также удивился, что на Западе недовольны освобождением Тихановского.

Ранее стало известно, что Сергея Тихановского захотели привлечь к ответственности в Литве. Депутат Сейма республики Витаутас Синица обратился в Генеральную прокуратуру страны и попросил дать оценку высказыванию Тихановского о «белорусских автономных островах». По его мнению, Тихановский посягнул на независимость Литвы, предложив идею создания «белорусских анклавов».

