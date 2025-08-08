Бывший СССР
14:56, 8 августа 2025Бывший СССР

Лукашенко рассказал о возможности навсегда прекратить конфликт России и Украины

Лукашенко: Если Украина пойдет на уступки, конфликтов с Россией больше не будет
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Если на переговорах Украина и Россия пойдут на взаимные уступки, то вооруженных столкновений между странами больше не будет. О возможности навсегда прекратить конфликт рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту Time Саймону Шустеру, видео беседы опубликовано в YouTube-канале БелТА.

«Если разумно провести переговоры и пойти на уступки России, а России — на уступки Украине, — надо определить эти вопросы и сделать взаимные уступки, — Россия никогда больше не будет воевать с Украиной. Никогда», — заявил белорусский лидер.

Он отметил, что в результате урегулирования на Украине может возникнуть демилитаризованная зона радиусом до пяти километров, в которой тем не менее будут продолжать проживать обычные граждане.

Ранее Лукашенко выразил готовность организовать переговоры своего коллеги Владимира Путина, президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа. По его словам, Минск может быть хорошей переговорной площадкой.

