Лукашенко рассказал про подготовку к войне с Европой

Лукашенко: Белоруссия в случае войны нанесет неприемлемый ущерб Европе
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Sergey Bobylev / Sputnik / Reuters

Белорусская концепция безопасности состоит в том, что в потенциальной войне с Европой республика, может, и не победит, но нанесет существенный ущерб Латвии, Литве, Польше и другим странам. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в интервью Time, запись которого опубликовало агентство «БелТА».

«Концепция нашей страны основана на том, что мы готовы нанести неприемлемый ущерб Польше, Литве, Латвии там, Эстонии — кто против нас будет воевать. Неприемлемый ущерб. И это я один из элементов вам назвал. Поэтому они понимают, что здесь мы, может быть, и не победим, но морду набьем хорошо. И Россия в том объеме, который нам сегодня нужен, помогает и поможет как союзник», — подчеркнул глава государства.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия «каждый день и каждый месяц» готовится к войне, чтобы избежать ее. Он указал на то, что страна «извлекла уроки» из всех последних мировых конфликтов. Кроме того, белорусский лидер отметил, что «у России достаточно сил», чтобы усилить Белоруссию.

Ранее Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин не является кровожадным, как бы его ни описывали в США. По его словам, российский лидер знает, что такое семья и дети.

