Лукашенко высказался о Путине

Лукашенко: Путин не кровожадный, он знает, что такое семья и дети

Президент России Владимир Путин не является кровожадным. Об этом заявил лидер Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту Time Саймону Шустеру, видео беседы опубликовано на YouTube-канале БелТА.

«Путин не кровожадный. Как бы вы его ни описывали в Америке, да и вы сами знаете, он не кровожадный. Он знает, что такое семья, дети», — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский президент добавил, что не надо говорить о том, как Путин якобы «бомбит мирные города». Он также отметил, что США научили Украину информационно-психологическим операциям.

Лукашенко также раскрыл возможность участия Белоруссии в конфликте на Украине. По его словам, Москва понимает, что Минску нельзя вступать в него из-за протяженности границы двух стран.