15:56, 8 августа 2025

Лукашенко раскрыл возможность участия Белоруссии в конфликте на Украине

Лукашенко: Россия понимает, что Белоруссии нельзя вступать в конфликт на Украине
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

Россия прекрасно понимает, что Белоруссии нельзя вступать в конфликт на Украине из-за протяженности границы двух стран. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью журналу Time.

«Россия прекрасно понимает, что Беларуси нельзя вступать в прямую войну на украинском фронте, потому что протяженность украинско-белорусской границы составляет 1,5 тысячи километров. На всем этом протяжении сразу появятся поляки, французы, англичане и другие военные стран НАТО, и войскам РФ придется помогать прикрывать и это направление», — указал глава государства.

Лукашенко также подчеркнул, что белорусская концепция войны предполагает, что страна не сможет победить в конфликте с Европой. Однако он добавил, что Белоруссия способна нанести чувствительные потери Польше, Литве и Латвии.

Ранее Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не является «мужественным героем» и ему есть куда бежать в случае угрозы. Он добавил, что Россия одерживает победу на фронте.

