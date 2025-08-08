Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:44, 8 августа 2025Ценности

Марьяна Ро показала откровенные фото из ванной

Российская блогерша Марьяна Ро показала откровенные фото в нижнем белье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @maryanaro

Возлюбленная российского рэп-исполнителя Face (настоящее имя — Иван Дремин, внесен Минюстом России в реестр иноагентов) блогерша Марьяна Ро (настоящее имя — Марьяна Рожкова) показала откровенные фото. Пост появился в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) в ее аккаунте, насчитывающем 7,3 миллиона подписчиков.

25-летняя инфлюэнсерша снялась в ванной, продемонстрировав фигуру с разных ракурсов. Она позировала перед камерой в бежевом нижнем белье с черной окантовкой отечественного бренда. Данный комплект состоял из бюстгальтера и стрингов. Также избранница музыканта надела высокие белые носки.

Ранее в августе возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова снялась в откровенном спортивном образе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надо вообще прекратить стрельбу». Что предложил Лукашенко для достижения перемирия между Россией и Украиной?

    Россиянин сделал предложение руки и сердца стюардессе на борту самолета

    Российские войска выбили ВСУ из крупных опорных пунктов

    Стало известно о новой тактике наступления ВС России в Константиновке

    В Европе заявили об осознании украинцами одного факта о конфликте

    Назван самый полезный способ приготовления яиц

    Раскрыта причина обрыва канатной дороги на российском курорте

    Эмили Ратаковски сняли в бикини во время отдыха с полуголым возлюбленным

    Раскрыта причина рекордного подорожания золота

    СК отреагировал на обрыв канатной дороги на российском курорте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости