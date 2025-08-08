Марьяна Ро показала откровенные фото из ванной

Российская блогерша Марьяна Ро показала откровенные фото в нижнем белье

Возлюбленная российского рэп-исполнителя Face (настоящее имя — Иван Дремин, внесен Минюстом России в реестр иноагентов) блогерша Марьяна Ро (настоящее имя — Марьяна Рожкова) показала откровенные фото. Пост появился в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) в ее аккаунте, насчитывающем 7,3 миллиона подписчиков.

25-летняя инфлюэнсерша снялась в ванной, продемонстрировав фигуру с разных ракурсов. Она позировала перед камерой в бежевом нижнем белье с черной окантовкой отечественного бренда. Данный комплект состоял из бюстгальтера и стрингов. Также избранница музыканта надела высокие белые носки.

