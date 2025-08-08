Мошенники научились коварно обманывать россиян с помощью совпадений

F6: Мошенники создают схемы обмана россиян на основе горячих новостей

Мошенники научились создавать коварные схемы обмана россиян на основе горячих новостей и с помощью простых совпадений. Об этом «Ленте.ру» рассказал эксперт компании F6 Сергей Золотухин.

«После DDoS-атаки на одного из телеком-операторов и сообщений об отключении домашнего интернета и домофонов в последующие дни жильцам домов, которые остались без связи, стали поступать звонки с предложением перезаказать ключи от домофонов. Звонили, разумеется, мошенники», — привел пример Золотухин.

Он также рассказал об основных способах защиты в ситуациях, когда звонящий с неизвестного номера говорит о проблемах, с которым человек действительно столкнулся. По словам специалиста, важно во всем сомневаться и «помнить про злодеев», если кто-то звонит или присылает сообщения с незнакомого номера. Золотухин констатировал, что лучше перестраховаться, чем потерять свои сбережения.

«Никогда и никому не сообщайте коды из смс. Возьмите за правило: тот, кто просит назвать код по телефону, — мошенник. И разговаривать с ним не о чем. Если сообщить код, можно потерять доступ, например, к "Госуслугам". А если вам звонят от имени управляющей компании или обслуживающей организации, перепроверяйте информацию напрямую в них или у соседей — напишите в чат дома и спросите, известно ли им что-нибудь об этом», — заключил Золотухин.

Ранее стало известно, что мошенники придумали новую схему кражи данных россиян. В МВД предупредили, что злоумышленники рассылают жителям страны по электронной почте или в мессенджерах поддельные письма от ГИБДД.