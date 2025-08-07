Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:01, 7 августа 2025Интернет и СМИ

Мошенники придумали новую схему кражи данных россиян

МВД предупредило, что мошенники рассылают россиянам поддельные письма от ГИБДД

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мошенники рассылают россиянам по электронной почте или в мессенджерах поддельные письма от ГИБДД, с помощью которых крадут личные данные. О новой схеме обмана, которую придумали аферисты, сообщило МВД в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

Как пояснил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин, в фейковом письме потенциальной жертве заявляют, что она якобы нарушила правила дорожного движения (ПДД). «К письму прикреплен файл в формате PDF, оформленный под официальное постановление. В документе может быть указано реальное имя человека, номер автомобиля или иные персональные данные — это создает ощущение подлинности», — говорится в публикации.

Уточняется, что в самом письме присутствует кнопка «оплатить сейчас» со ссылкой на сторонний ресурс. При нажатии на нее пользователя могут перевести на фейковый портал, на котором у него запросят данные банковской карты якобы для уплаты штрафа. В других случаях жертва попадает на ресурс, который автоматически загружает на ее устройство зараженное программное обеспечение, способное перехватывать пароли и получать доступ к банковским приложениям.

Материалы по теме:
Мошенники взломали «Госуслуги»: что делать, как вернуть доступ и куда обращаться за помощью
Мошенники взломали «Госуслуги»:что делать, как вернуть доступ и куда обращаться за помощью
10 апреля 2025
«Я хотел сделать деньги» Двум миллионам россиян грозит уголовное дело за дропперство. Что известно о новом законе?
«Я хотел сделать деньги»Двум миллионам россиян грозит уголовное дело за дропперство. Что известно о новом законе?
7 июля 2025

«Настоящие уведомления о штрафах приходят только через официальные каналы, в частности через "Госуслуги"», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала о «золотом часе» после обмана мошенниками. Пояснялось, что у жертвы злоумышленников сразу же после обмана есть час для минимизации последствий.

Кроме того, стало известно, что мошенники начали использовать подарки в Telegram для запрещенной рекламы. Сообщается, что таким образом злоумышленники распространяют ссылки на казино или экстремистские сайты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала юг России 80 беспилотниками. В нескольких регионах возникли пожары, движение по Крымскому мосту перекрыто

    Крупнейшая экономика Евросоюза получила очередной удар из-за США

    В России ветеран СВО с инвалидностью был вынужден выживать на 12 тысяч рублей в месяц

    Челябинский миллиардер не смог выкупить альбом Гуфа

    Бывшая жена Моргенштерна похвасталась фигурой в ярком бикини

    Россиян предупредили о задержке поездов в Крым

    Россиянам категорически отсоветовали кормить голубей

    На Западе предупредили Трампа о рисках перед встречей с Путиным

    Киев уличили в подготовке аналогичной мариупольской провокации в роддоме

    Легенда «Спартака» отказался считать Черчесова выдающимся тренером

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости