РИА Новости: Мошенники придумали новую двухэтапную схему обмана россиян

Мошенники придумали новую двухэтапную схему обмана россиян со звонком от якобы сотрудника Роскомнадзора. Об этом сообщает РИА Новости.

Злоумышленники звонят россиянкам от лица службы доставки букетов, требуя назвать код из SMS-сообщения для сверки данных заказа с курьером. Затем звонок якобы прерывается сообщением от имени Роскомнадзора как небезопасный.

После этого мошенники перезванивают, но уже представляясь сотрудником ведомства, и предлагают вернуть доступ к «Госуслугам», а также отозвать заявку на микрозайм. Жертва получает четырехзначный код от якобы микрофинансовой организации, с помощью которых злоумышленники пытаются убедить в противоправных действиях. Целью мошенников является выманить у россиян этот код, который является доступом к «Госуслугам».

