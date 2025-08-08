Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:58, 8 августа 2025Бывший СССР

На Украине заявили о поражении Зеленского из-за подготовки встречи Путина и Трампа

Соскин: Зеленского ждет колоссальный проигрыш из-за встречи Путина и Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале заявил, что решение о подготовке встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стало настоящим поражением для украинского лидера Владимира Зеленского.

По его словам, ситуация становится чрезвычайно острой. «Если сейчас появится число, реальное число и место встречи, для Зеленского это будет колоссальный проигрыш», — заявил он.

Соскин добавил, что президент Украины не обладает гибкостью и способностью к переговорам и обсуждениям. По его мнению, политик руководствуется только меркантильными интересами. «Никто уже не хочет воевать, никто не хочет в НАТО. Все поменялось. Но предательство Украины осуществлено на 100 процентов», — сказал он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с российским лидером, даже если тот не намеревается до этого провести предварительную встречу с украинским главой Владимиром Зеленским.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нет, он не должен». Трамп отверг необходимость контактов Путина с Зеленским для встречи с ним

    Россиян предупредили о новых правилах продажи смартфонов

    На Украине заявили о поражении Зеленского из-за подготовки встречи Путина и Трампа

    В Европе назвали себя континентом неудач

    В Новой Москве загорелся фитнес-клуб

    В США рассказали об опасениях Трампа вводить санкции против Китая

    Мошенники научились коварно обманывать россиян с помощью совпадений

    Захарова осудила отказ Киева принимать своих пленных

    На Украине заявили о катастрофе на передовой

    Назван соперник Трампа в борьбе за пост президента США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости