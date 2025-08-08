Силовые структуры
13:36, 8 августа 2025Силовые структуры

Напавшего с ножом на сотрудника московского метро россиянина отправили в СИЗО

В Москве арестовали обвиняемого в нападении с ножом на сотрудника метрополитена
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве арестовали подозреваемого в покушении на сотрудника столичного метрополитена. Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета России.

По ходатайству следствия обвиняемого на время расследования отправили в СИЗО. Меру пресечения с возможностью продления избрали на два месяца.

Инцидент произошел около двух часов ночи 6 августа. Все началось с того, что сотрудник службы безопасности сделал замечание хулигану за то, что тот спал на скамье. В ответ злоумышленник распылил в сторону потерпевшего содержимое аэрозольного баллончика и нанес ему несколько ударов ножом, порезав шею и руки.

Момент нападения попал на видео.

ЖЗЛ
    Все новости