01:16, 8 августа 2025Интернет и СМИ

Названо количество действующих против России групп хакеров

Юлия Мискевич
Фото: Freepik

Против российских структур и предприятий действуют более 70 хакерских группировок. Об этом заявила вице-президент «Лаборатории Касперского» по развитию бизнеса в России и СНГ Анна Кулашова в беседе с ТАСС.

Специалист подчеркнула, что только с начала этого года появилось семь новых кибергрупп.

Отмечается, что число атак в 2026 году снижаться не будет. Кулашова уточнила, что киберпреступлений становится все больше— и это касается не только России, а всего мира.

Ранее россиян предупредили, что мошенники начали рассылать поддельные письма от лица ГИБДД. Немкин пояснил, что аферисты сообщают жертве, что она нарушила правила дорожного движения, и присылают документ со ссылкой на фишинговый ресурс.

    Все новости