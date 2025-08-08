Необычный туалет-лифт на даче россиянина сняли на видео

Дачный туалет из лифта, сделанный жителем Нижнего Новгорода, сняли на видео

Житель Нижнего Новгорода переоборудовал списанный лифт в дачный туалет. Внимание на необычную конструкцию обратил Telegram-канал Ni Mash.

Дочь автора работы показала принцип работы туалета. Так, на наружной стороне есть кнопка, которая открывает раздвижные двери. Она также сняла на видео, как конструкция выглядит изнутри: мастер решил практически не менять интерьер лифта и лишь дополнил его сиденьем, напоминающим унитаз, и держателем для туалетной бумаги. Чтобы покинуть туалет, посетителю понадобится нажать на кнопку над держателем.

