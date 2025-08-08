Россия
10:50, 8 августа 2025Россия

Обновился рейтинг Путина среди россиян

ФОМ: 77 процентов россиян одобряют работу Путина на посту президента
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 77 процентов граждан страны. Это следует из обновленного рейтинга главы государства, который опубликован на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Согласно опросу, негативно к деятельности Путина относятся 9 процентов россиян, еще 14 процентов не определились. Кроме того, 77 процентов респондентов заявили, что доверяют президенту. Отрицательного мнения придерживаются 14 процентов граждан. Еще 9 процентов затруднились с ответом.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 1 по 3 августа в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами рассказал, что работа президента не подразумевает возможности полноценного ухода в отпуск. По его словам, у Путина «практически никогда» не бывает длительного отдыха, а полноценных выходных «просто физически не может быть».

