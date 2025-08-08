Экономика
15:03, 8 августа 2025Экономика

Один из самых стабильных ледников мира начал стремительно таять

В Аргентине стал таять ледник Перито-Морено, считавшийся самым стабильным в мире
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Javier Ghersi / Getty Images

В Аргентине начал стремительно таять ледник Перито-Морено, который считали самым стабильным в мире. Это выяснили ученые из Германии и Аргентины в новом совместном исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Communications Earth & Environment.

Указанный ледник внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1981 году — до сих пор он считается важной точкой притяжения туристов со всего мира. Группа исследователей изучила состояние ледника при помощи спутниковых данных и георадара.

Специалисты пришли к выводу, что с 2000 по 2019 годы Перито-Морено терял примерно 34 сантиметра льда, а дальше его таяние заметно ускорилось. Так, с 2019 по 2024 год ледник начал терять по 5,5-6,5 метра ежегодно — в 16 раз больше, чем до этого.

Ученые отметили, что Перито-Морено сокращается не только в толщину, но и в длину. С 2019 года в некоторых районах он отступил более чем на 800 метров — особенно заметна эта динамика на северной окраине.

Также удалось выяснить, что под конечной точкой ледника находится большой скалистый хребет — скорее всего, благодаря ему Перито-Морено удавалось оставаться таким стабильным. Однако велика вероятность, что в ближайшем будущем ледник отделится от этого хребта и начнет исчезать еще быстрее.

Ранее россиян предупредили, что таяние крупнейшего ледника на Камчатке может превратить его во взрывающийся пар.

    Все новости