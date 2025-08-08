Отрезавший пальцы жене россиянин выслушал приговор

В Кузбассе суд приговорил к 7,5 года колонии мужчину, отрезавшего пальцы жене

В Кузбассе суд приговорил к 7,5 года колонии 50-летнего жителя, отрезавшего пальцы жене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным в преступлении по статьям о покушении и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Установлено, что в марте в селе Чебулинского муниципального округа мужчина, будучи сильно пьяным, поссорился с женой и ударил ей по пальцам ножом. После этого он вышел во двор дома, схватил топор и не менее трех раз ударил им ее брата по голове и шее.

Потерпевшему удалось обезвредить напавшего. Родственники в это время вызвали скорую помощь, медики увезли женщину в больницу. Хозяина задержали правоохранители, он признал вину на допросе и был взят под стражу.

