Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:48, 8 августа 2025Силовые структуры

Отрезавший пальцы жене россиянин выслушал приговор

В Кузбассе суд приговорил к 7,5 года колонии мужчину, отрезавшего пальцы жене
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexander Sobol / Shutterstock / Fotodom

В Кузбассе суд приговорил к 7,5 года колонии 50-летнего жителя, отрезавшего пальцы жене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным в преступлении по статьям о покушении и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Установлено, что в марте в селе Чебулинского муниципального округа мужчина, будучи сильно пьяным, поссорился с женой и ударил ей по пальцам ножом. После этого он вышел во двор дома, схватил топор и не менее трех раз ударил им ее брата по голове и шее.

Потерпевшему удалось обезвредить напавшего. Родственники в это время вызвали скорую помощь, медики увезли женщину в больницу. Хозяина задержали правоохранители, он признал вину на допросе и был взят под стражу.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали главу управляющей компании, напавшего на жильцов.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надо вообще прекратить стрельбу». Что предложил Лукашенко для достижения перемирия между Россией и Украиной?

    Россиянин сделал предложение руки и сердца стюардессе на борту самолета

    Российские войска выбили ВСУ из крупных опорных пунктов

    Стало известно о новой тактике наступления ВС России в Константиновке

    В Европе заявили об осознании украинцами одного факта о конфликте

    Назван самый полезный способ приготовления яиц

    Раскрыта причина обрыва канатной дороги на российском курорте

    Эмили Ратаковски сняли в бикини во время отдыха с полуголым возлюбленным

    Раскрыта причина рекордного подорожания золота

    СК отреагировал на обрыв канатной дороги на российском курорте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости