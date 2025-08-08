Пластический хирург оценила внешность Оксаны Федоровой после набора веса

Хирург Абдулаева: Ведущая Оксана Федорова могла сделать лифтинг и уколы ботокса

Пластический хирург Софья Абдулаева оценила внешность российской телеведущей, обладательницы титула «Мисс Вселенная» Оксаны Федоровой после набора веса. Ее комментарий приводит портал «Страсти».

По словам эксперта, 47-летняя знаменитость остается привлекательной, несмотря на набранные килограммы. Так, она могла сделать уколы ботокса и филлеров, чтобы скорректировать морщины и объем лица. Также медик предположила, что Федорова прибегала к RF-лифтингу лица. Данная процедура направлена на подтяжку кожи, активизацию выработки коллагена и борьбу с провисанием кожи, отметила Абдулаева.

«Не исключено, что это был ультраформер — метод, который использует ультразвук для лифтинга и коррекции овала лица, что может быть особенно полезно для удаления нежелательных жировых отложений в области подбородка», — добавила врач.

В августе Федорова девять дней провела без еды в рамках лечебного голодания и показала фигуру в купальнике.