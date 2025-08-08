Мир
07:41, 8 августа 2025Мир

Политолог рассказал о способности Трампа надавить на Евросоюз

Политолог Безерра: ЕС под влиянием Трампа признает любые договоренности РФ и США
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Евросоюз (ЕС) под давлением президента США Дональда Трампа признает любые договоренности России и Соединенных Штатов. Об этом заявил бразильский политолог Валдир Безерра в интервью ТАСС.

Эксперт напомнил, что европейские власти не обладают полной автономией во внешней политике.

Кроме того, Безерра уточнил, что украинские власти также негативно относятся к возможным переговорам, поскольку настроены продолжать конфликт с Россией.

По мнению политолога, для Украины продолжение конфликта по-прежнему выгодно, беря во внимание то, что страна ищет финансовые и военные ресурсы для этого.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа позволит решить насущные вопросы, в том числе украинский конфликт.

