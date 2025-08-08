Мир
В США назвали цель переговоров Трампа и Путина

Макговерн: Встреча Трампа и Путина позволит решить украинский конфликт
Юлия Мискевич
СюжетЗавершение конфликта на Украине
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа позволит решить насущные вопросы, в том числе украинский конфликт. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн на YouTube.

Эксперт подчеркнул, что Западу придется сильно приукрасить действительность. «У Украины нет никаких шансов на победу», — отметил он.

Экс-аналитик также уточнил, что в интересы всех сторон входит завершение конфликта. По словам Макговерна, Соединенные Штаты и Европа разорены поставками на Украину, но открыто признавать свою слабость не хотят.

Ранее Дональд Трамп заявил, что контакты российского лидера Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским не являются условием встречи глав США и России.

