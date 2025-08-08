Бывший СССР
Посол Украины исключил территориальные уступки России

Посол Украины в Германии Макеев исключил территориальные уступки России
Фото: Stringer / Reuters

Посол Украины в Германии Алексей Макеев исключил территориальные уступки России. Его слова приводит Bild.

Макеев сказал, что подобные уступки показали бы победу «права сильного», в то время как в Европе должно царствовать международное право, иначе ни одна страна не будет чувствовать себя в безопасности.

Переговоры, по его словам, должны заставить Россию идти на уступки.

Ранее аналитик Гюркан Демир в статье для Исследовательского фонда Турции заявил, что Украина застряла в центре конфликта без возможности выиграть, а любые территориальные уступки нанесут сильный ущерб легитимности властей республики.

