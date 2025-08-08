Бывший СССР
Появились кадры разговора российских военных с вьетнамским наемником ВСУ

Вьетнамский наемник ВСУ рассказал на видео о своем выживании после взрыва
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Вьетнамский наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в плен к российским военным в Донецкой народной республике. Видео разговора с ним опубликовал телеканал Russia Today (RT).

Он рассказал, что стал единственным выжившим после удара российских войск по его позиции. На наемнике был шеврон 4-го интернационального легиона ВСУ.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Иван призвал Киев заканчивать боевые действия и начать договариваться с Россией. По словам украинского военного, действия властей республики приводят к напрасным потерям.

