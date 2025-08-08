Бывший СССР
Путин обсудил с Лукашенко встречу с Уиткоффом

Путин обсудил с Лукашенко встречу с Уиткоффом и предложения США по переговорам
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко свою встречу со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщает БелТА.

Отмечается, что Путин подробно проинформировал Лукашенко о переговорах в Кремле и договоренностях с Вашингтоном о встрече. Российский лидер также поделился результатами переговоров в целом.

Ранее Путин ответил на вопрос о том, где может произойти встреча с американским коллегой Дональдом Трампом. «У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятие подобного рода», — указал политик, добавив, что встреча может пройти, например, в Объединенных Арабских Эмиратах.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что проведение встречи президентов России и США уже согласовано, а место выбрано, но будет раскрыто позже.

