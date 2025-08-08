Ценности
Раскрыт тайный смысл часов за 23 миллиона рублей новой жены миллиардера Безоса

Роскошные часы Лорен Санчес бренда Richard Mille символизируют ее полет в космос
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Лорен Санчес

Лорен Санчес. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Новая жена американского миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес появилась на публике с роскошными часами за миллионы рублей. Снимки папарацци публикует Daily Mail.

Знаменитость заметили во время отдыха на Ибице с часами модели RM07 люксового бренда Richard Mille. Стоимость золотого изделия — 250 тысяч евро (23 миллиона рублей).

Журналисты раскрыли тайный смысл часов. Отмечается, что они символизируют полет Санчес в космос, который состоялся 14 апреля. В полете, который длился всего 11 минут, участвовали Санчес, певица Кэти Перри, активистка Аманда Нгуен, телеведущая Гейл Кинг, бывший инженер НАСА Айша Боу и кинопродюсер Кериэнн Флинн.

Ранее Санчес заметили с редкой сумкой Dior за миллион рублей.

