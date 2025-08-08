Раскрыты детали операции по освобождению заложниц вооруженного россиянина

В Дагестане задержали мужчину, взявшего в заложницы двух женщин

В Дагестане сотрудники спецназа Росгвардии и МВД задержали 62-летнего мужчину, который взял в заложницы бывшую жену и ее сестру. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Одну из заложниц удалось освободить во время переговоров, вторую — во время активной фазы спецоперации. В результате россиянин, вооруженный охотничьим ружьем, был обезврежен. Женщины не пострадали, злоумышленника доставили в отдел полиции.

Об инциденте стало известно ранее 8 августа. Мужчина удерживал бывшую супругу и ее сестру, требуя прислать районного судью и представителя прокуратуры. Так он хотел решить вопрос с жилплощадью, без которой остался после развода.

