Силовые структуры
16:20, 8 августа 2025Силовые структуры

Раскрыты детали операции по освобождению заложниц вооруженного россиянина

В Дагестане задержали мужчину, взявшего в заложницы двух женщин
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пресс-служба Северо-Кавказского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации

В Дагестане сотрудники спецназа Росгвардии и МВД задержали 62-летнего мужчину, который взял в заложницы бывшую жену и ее сестру. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Одну из заложниц удалось освободить во время переговоров, вторую — во время активной фазы спецоперации. В результате россиянин, вооруженный охотничьим ружьем, был обезврежен. Женщины не пострадали, злоумышленника доставили в отдел полиции.

Об инциденте стало известно ранее 8 августа. Мужчина удерживал бывшую супругу и ее сестру, требуя прислать районного судью и представителя прокуратуры. Так он хотел решить вопрос с жилплощадью, без которой остался после развода.

Ранее сообщалось, что в Москве суд оправдал главаря «банды желтых хризантем» по новому делу.

