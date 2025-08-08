Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:34, 8 августа 2025Забота о себеЭксклюзив

Раскрыты признаки опасной для здоровья спортивной тренировки

Тренер Осипенко посоветовала оценивать эмоциональное состояние после тренировки
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: George Rudy / Shutterstock / Fotodom

Некоторые спортивные нагрузки могут ухудшать самочувствие, предупредила персональный тренер московского велнес-клуба First & Only Мария Осипенко. Самые распространенные признаки опасной для здоровья тренировки она раскрыла «Ленте.ру».

В первую очередь Осипенко отметила, что если человек ощущает нежелание заниматься спортом, а после занятия вместо радости чувствует упадок сил, возможно, нагрузка чрезмерно интенсивная, слишком скучная или просто неподходящая.

«Во время тренировок тело может ответить дискомфортными ощущениями или одышкой, а после — болевым синдромом. В таких случаях не стоит думать, что "болит" равно "хорошо потренировались". Это означает, что нагрузку следует пересмотреть — поработать над техникой выполнения, уменьшить темп, вес оборудования или количество подходов», — объяснила тренер.

Материалы по теме:
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022

Она также посоветовала внимательно следить за пульсом во время тренировок. Если он повышается настолько, что у человека возникает сильная одышка и невозможность проговорить простейшую фразу во время выполнения упражнений, интенсивность упражнений следует снизить.

Наконец, интенсивность тренировки следует уменьшить, если на коже выступили белые пятна и покраснения и появилось ощущение, что лицо горит, добавила собеседница «Ленты.ру».

Ранее фитнес-тренер Алена Грибанова перечислила россиянкам способы быстро сжечь жир на бедрах. Чтобы похудеть в этой области, нужно соблюдать правильное питание, выполнять физические упражнения и вести здоровый образ жизни, считает специалист.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп накричал на Нетаньяху. Президенту США не понравилось, что Израиль пытался его обмануть

    Мощный горный поток обрушился на популярный курорт

    Деревянко официально женился на молодой возлюбленной

    Израиль потребовал исход палестинцев из Газы в годовщину нападения ХАМАС

    Депутату избрали меру пресечения за попытку дать крупную взятку в российском регионе

    Отдыхающих массово эвакуировали с пляжей российского курорта из-за атаки беспилотников

    Россиянка увидела фото пленных украинских бойцов и узнала родственника

    Ущерб Индии от 50-процентных пошлин США подсчитали

    Миронов предложил способ остановить рост цен на продовольствие

    Влияние пошлин Трампа на импорт полупроводников и чипов оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости