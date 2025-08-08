Силовые структуры
07:37, 8 августа 2025Силовые структуры

Расплата за самосуд над работниками свинофермы настигла россиянина 25 лет спустя

В Перми раскрыли дело о расправе над работниками свинофермы 2000 года
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

В Пермском крае сыщики задержали 57-летнего россиянина, подозреваемого в расправе над двумя мужчинами 25 лет назад. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, в марте 2000 года злоумышленник, обвиняемый заподозрил в воровстве двух работников свинофермы. Он загнал их в овощную яму, запугивал сторожевыми собаками долго избивал. Полученные работниками травмы оказались не совместимы с жизнью. Его напарника задержали и осудили в том же году, а ему удалось скрыться, в момент совершения преступления он жил по поддельным документам.

Продолжая скрываться уже под настоящим именем, он был задержан и осужден к лишению свободы за ранее совершенное преступление в Кемеровской области. По нательным знакам и детям-близнецам, имена которых и возраст стали известны правоохранителям, удалось установить его причастность к расправе в Пермской области в 2000 году.

    Расплата за самосуд над работниками свинофермы настигла россиянина 25 лет спустя

    Все новости