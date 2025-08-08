Экономика
19:18, 8 августа 2025Экономика

Россиян предупредили о штрафах за выброс холодильника на мусорку

Юрист Салкин: За выброс холодильника на свалку возле дома можно получить штраф
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: nrd / Unsplash

За выброс холодильника на свалку возле дома можно получить штраф. Об этом граждан предупредил юрист Михаил Салкин в разговоре с News.ru.

По словам эксперта, размещение любого крупногабаритного мусора рядом с контейнером, в соответствии с частью 1 статьи 8.2 КоАП РФ, чревато штрафом от двух тысяч до трех тысяч рублей. Помимо этого, отметил он, вынос старого холодильника на мусорку у дома обернется дополнительными санкциями. «В отношении холодильников дополнительно могут привлечь по статье 8.2.1 КоАП РФ "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с веществами, разрушающими озоновый слой", штраф по которой составляет от одной тысячи до двух тысяч рублей», — уточнил юрист.

Ранее Салкин напомнил, что россиянам может грозить штраф за немытые окна либо грязную дверь, если это нарушает санитарные нормы.

