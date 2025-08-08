Россиянам рассказали о способах борьбы с разносящими инфекции слизнями

Биолог Трофимова: Против испанских слизней можно бороться емкостями с пивом

В период с начала июля до середины августа наблюдается пик численности и активности испанских слизней и виноградных улиток, которые не только губят растения, но и переносят опасные инфекции, рассказала доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения биолог Ольга Трофимова. О способах борьбы с вредителями она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

По словам биолога, эффективным и экологически безопасным методом контроля численности испанских слизней и виноградных улиток является их ручной сбор и уничтожение, предпочтительно путем сжигания. Для защиты плодовых деревьев она рекомендовала использовать клеевые ловушки-кольца, размещаемые вокруг стволов, содержащие специальный клей с добавлением соединений фосфата железа.

«Для борьбы со слизнями рекомендуется использовать ловушки, представляющие собой влажные картонки, доски или горшки, которые моллюски предпочитают использовать в качестве дневного укрытия. После сбора вредителей ловушки подлежат уничтожению. Для привлечения моллюсков можно использовать приманки, такие как кисломолочные продукты или дрожжи, которые следует размещать в емкостях рядом с ловушками», — посоветовала эксперт.

Альтернативным методом является закапывание в почву емкостей с пивом, которое привлекает вредителей. Ольга Трофимова Биолог

Трофимова посоветовала в жидкую приманку добавить метальдегид, являющийся токсичным для слизней и улиток. При этом она предостерегла от его применения в чистом виде на почве из-за потенциального риска для экосистемы и здоровья человека. Под ловушками можно безопасно использовать доломитовую муку или известь-пушонку, которые обладают акарицидным эффектом, обжигая моллюсков и не оказывая негативного воздействия на почву, добавила биолог.

