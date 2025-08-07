Россиян предупредили о риске подхватить опасную инфекцию от одного вредителя

Биолог Воробьев: Испанские слизни могут переносить опасные для людей болезни

К испанским слизням не стоит прикасаться руками, так как они могут переносить опасные для людей болезни. О риске подхватить инфекцию россиян предупредил биолог и агроном Михаил Воробьев в беседе с Telegram-каналом Shot.

По словам эксперта, слизь вредителей содержит в себе множество бактерий, в том числе болезнетворных. При контакте можно заразиться кишечной палочкой, стафилококком или листериозом. Воробьев посоветовал не трогать слизней, а если сделать это все же пришлось, после контакта тщательно вымыть руки с мылом — сделать это придется несколько раз, так как слизь плохо отмывается. Фрукты и овощи, на которых есть следы слизней, также необходимо обработать.

Биолог отметил, что у слизней нет естественных врагов в России, поэтому они бесконтрольно размножаются. Сейчас нашествие вредителей отмечают в Москве и области. Этот вид моллюсков опасен не только для человека, но и для животных — ежи и курицы, которые часто едят слизней, могут отравиться и не выжить.

