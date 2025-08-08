Россияне похитили и уничтожили камеры видеофиксации нарушений ПДД на миллионы рублей

В Апатитах предстанут перед судом уничтожавшие камеры видеофиксации ПДД

В Мурманской области предстанут перед судом два 38-летних жителя города Апатиты, обвиняемый в умышленном уничтожение чужого имущества с причинение значительного ущерба. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, в период с 25 по 29 августа 2024 года обвиняемые на автомобиле «ВАЗ-21043» проехали по трем участкам местности, расположенным в Кировске и Апатитах и похитили три комплекса видеофиксации нарушений ПДД с аккумуляторами, принадлежащими коммерческой организации. Затем россияне сожгли похищенное в одном из ангаров. Ущерб ГОКУ «Мурманскавтодор» превысил 5,4 млн рублей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

