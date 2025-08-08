Путешествия
Россияне в Северной Корее попробовали бургер по рецепту Ким Чен Ына

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Hadrian / Shutterstock / Fotodom  

Посетившие Северную Корею россияне попробовали фастфуд от вождя республики. Своими впечатлениями туристы поделились с Life.ru.

По данным источника, на борту самолета местных авиалиний путешественникам из России предложили бургер, рецепт которого якобы придумал сам Ким Чен Ын. «Они сказали, что великий вождь объединил котлету и булку и наградил народ вкусной едой», — рассказа путешественница Дарья.

Туристы отметили, что культ личности в КНДР пронизывает быт, транспорт, телевидение и даже меню. «Даже газету с изображением вождя стюардесса аккуратно разгладила на соседнем сидении», — пояснили соотечественники.

Ранее россиянка посетила курорт Вонсан-Кальма в Северной Корее и привезла с собой копию ядерной ракеты. Сувенир обошелся ей в 40 долларов (около 3 тысяч рублей).

